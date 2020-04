Vreme danas: Pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena

Sputnik pre 6 sati

Vremenska prognoza za nedelju, 12. april.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vreme u Srbiji Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Vreme u Beogradu I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 8 stepeni. a najviša dnevna oko 23. Izgledi vremena u