Nastavlja se lepo vreme: I danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 24 strepena

Telegraf pre 2 sata | Telegraf.rs / Tanjug

Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 19. aprila: U ponedeljak će preovlađivati sunčano i