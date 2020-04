U Srbiji 250 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 6 pacijenata

RTS pre 19 minuta

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa potvrđeno je 250 novih slučaja koronavirusa. Preminulo je još šest pacijenata. Stručnjaci očekuju da krajem šeste nedelje počne da opada broj zaraženih.

15:50 O merama za naredni vikend odlučuje Krizni štab Doktorka Darija Kisić Tepavčević rekla je da će Krizni štab doneti odluku o merama u narednom periodu, pa i o policijskom času za naredni vikend. Na pitanje da li su tačne spekulacije da će biti doneta mera zabrane kretanja od idućeg četvrtka do ponedeljka, doktorka Kisić Tepavčević je rekla da sve mere koje se donose imaju samo jedan cilj, a to je da se smanji mogućnost da dođe do kontakta osobe koja je