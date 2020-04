U Portugaliji skoro 17.000 zaraženih

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

LISABON: Broj potvrđenih slučajeva korona virusa u Portugaliji porastao je u protekla 24 sata za 349 i sada iznosi 16.934, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Prema navodima ministarstva, od korone je do sada umrlo 535 osoba, prenosi Tas s. U Portugaliji je 18. marta proglašeno dvonedeljno vanredno stanje, koje je kasnije produženo do 17. aprila. Predsednik Marselo Rebelo de Sousa rekao je u međuvremenu da preporučuje da vanredno stanje bude produženo do 1. maja.