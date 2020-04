Dr Kon otkrio kada će biti ukinuto vanredno stanje: Korona virus ozbiljno slabi

iKragujevac pre 4 sata

Epidemiolog Predrag Kon, član Vladinog Kriznog štaba rekao je jutros za RTS da je vanredno stanje jedna od mera koja će prvo biti ukinuta, ali da je realno da se to dogodi tek posle praznika. On je istakao da korona virus ozbiljno slabi.

- Vanredno stanje je nešto što će prvo da se skine ali pred sobom imamo i određene praznike i vremena kada se okupljamo. Realno je očekivati, da se posle toga potpuno skine vanredno stanje, pre toga je manje verovatno. Postupno će to da se uvodi. Ne treba ljudi da se plaše od vraćanja u normlani život. I u okviru epidemije postoje mere kao što je zabrana okupljanja, rada škola. Prema tome postupno će to da se uvodi - kazao je dr Kon. On je istakao da je utisak da