Broj preminulih u Gerontološkom centru Niš naprasno porastao u izjavama

NIŠ, 26. aprila 2020. (Beta) - Od 184 korisnika Gerontološkog centra Niš koji su hospitalizovani nakon što je otkriveno da je korona virus ušao u tu ustanovu, preminulo je 37 osoba, a kod 33 osobe je virus i laboratorijski potvrđen, saopštio je danas epidemilog Predrag Kon na konferenciji za novinare republičkog Štaba za vanredne situacije.

Pre samo tri dana epidemilog Branislav Tiodorović je međutim, rekao da je do tada preminulo pet korisnika Gerontološkog centra, dok su u republičkom Štabu za vanredne situacije juče kazali da nemaju podatak o ukupnom broju preminulih, ali da je od ukupno sedmoro preminulih u poslednja 24 časa, bilo četvoro korisnika iz Gerontološkog centra.

Juče ujutru je, pak predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da smo imali izuzetno tešku noć i da je korona virus napravila "pomor" u Gerontološkom centru u Nišu.

"Svakoga dana što slušate petoro mrtvih, do jutros je više od toga, videćemo kako će biti do 15 sati, uvek imate preminule iz Gerontološkog centra u Nišu. Jedan, dva, tri, četiri. Uvek. I to će da nam bude slučaj, nalažalost, i u danima koji dolaze. I sad zamislite da nismo vodili računa o starijima", rekao je Vučić za televiziju Pink.

Koliko je ukupno građana Niša preminulo od korona virusa, u Nišu ne saopštava ni Klinički centar ni gradski Štab za vanredne situacije.

Od kada je 25. marta preminula doktorka niškog Doma zdravlja, kao prva žrtva korona virusa u Nišu, pa sve do minulog četvrtka nije bilo ni jedne izjave niti saoštenja o broju preminulih.

Epidemilog Branislav Tiodorović saopštio je na konferenciji održanoj minulog četvrtka da su od korona virusa u Nišu preminule 27 osobe, uključujući tu i pet korisnika Gerontološkog centra u Nišu.

U ovu brojku malo ko je u Nišu poverovao jer su od rodbine i prijatelja uveliko stizale vesti o umiranju velikog broja korisnika Gerontološkog centra, a takve vesti proteklih nedelja svakodnevno su stizale i od drugih građana čiji su najbliži lečeni od korona virusa u niškom Kliničkom centru.

Najnovije neslaganje brojki o broju preminulih u Gerontološkom centru dodatno su podgrejale sumnju građana Niša da se u tom gradu prikrivaju stvarne brojke preminulih od korona virusa.

Prema zvaničnoj statistici u Nišu je korona virus potvrđen do sada kod 1.000 osoba.

