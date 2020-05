Koronavirs između SAD i Kine, zašto Tramp optužuje Peking

RTS pre 42 minuta

Sa više od milion zaraženih i 64.000 umrlih, Sjedinjene Države najteže su pogođene koronavirusom u svetu. Uz ljudske žrtve, visoku cenu plaća i američka ekonomija koja je u prvom tromesečju pala za 4,8 odsto. Pandemija je bacila senku i na političke odnose Amerike i Kine, koju predsednik Tramp ponovo optužuje da je odgovorna za širenje zaraze.

Iako je američka obaveštajna zajednica zaključila da novi koronavirus nije stvorio čovek, niti je genetski modifikovan, predsednik Tramp tvrdi da ima dovoljno dokaza koji ukazuju na to da kovid 19 potiče iz jedne laboratorije u Vuhanu. Dokaze je, kaže, lično video, ali nije spreman da to podeli s javnošću. "Istražujemo odakle je tačno virus došao, od koga i kako se sve dogodilo. Utvrdićemo to naučno. Ili nisu mogli da zaustave širenje virusa, ili su dozvolili da se