Tramp tvrdi da je koronavirus nastao u kineskoj laboratoriji

Predsednik SAD Donald Tramp je, bez obelodanjivanja dokaza, optužio Kinu da je stvorila koronavirus u laboratoriji.

On je to učinio svega nekoliko sati pošto je Nacionalna bezbednosna agencija, NSA, zaključila da virus nije stvoren u laboratoriji. Trampova optužba bila je odgovor na novinarsko pitanje “da li je video nešto što bi ga ubedilo da je Institut za virologiju u Vuhanu izvor ovog virusa”. – Da, video sam – odgovorio je Tramp, naglašavajući da uskoro očekuje konkretan odgovor na to pitanje, posle čega će “odrediti odnose sa Kinom”. Odmah posle Kine, Tramp se obrušio na