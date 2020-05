Tramp optužio Kinu: “Korona potiče iz laboratorija u Vuhanu”

Nova pre 8 sati | Autor:Ana Vušović Marković

Američki predsednik Donald Tramp u četvrtak je rekao da je uveren da koronavirus možda potiče iz kineske laboratorije za virologiju, ali je odbio da to i dokaže, čime je samo pojačao napetost sa Pekingom zbog pitanja porekla smrtonosne bolesti. Tramp nije dao odgovor na pitanje poseduje li dokaze koji su ga naveli na „visok stepen uverenosti“ da virus potiče iz Instituta za virologiju u Vuhanu. „Da, da, imam. Ne mogu vam to reći. Nije mi dopušteno da vam to kažem“,