Ne prekidam štrajk glađu dok vlast i opozicija ne počnu dijalog

Autor:Beta

Predsednik pokreta "Dveri" Boško Obradović izjavio je da neće prekinuti štrajk glađu "sve dok vlast ne pozove opoziciju za pregovarački sto".

Obradović je novinarima ispred Skupštine kazao da te pregovore ne može da organizuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić jer smatra “da on nema više autoritet za tako nešto”, već da bi na razgovore mogla da pozove neka istaknuta ličnost iz redova srpskog naroda i “svi bi se odazvali”. “Mora nešto da se dogodi da se promeni ovaj ritam koji vodi do građanskog rata, vlast je ta koja mora da napravi neki korak, da pozove za pregovarački sto”, istakao je Obradović. On je