Gotovo pet miliona zaraženih koronavirusom, Evropa strahuje od povratnog talasa

RTS pre 21 minut

U svetu je koronavirusom zaraženi blizu pet miliona ljudi dok je više od 320.000 umrlo. Istovremeno gotovo dva miliona ljudi se potpuno oporavilo od virusa. Zemlje u kojima ima najviše registrovanih slučajeva su SAD i Rusija a Brazil se ubrzano približava trećem mestu.

18:05 Granice između Kanade i SAD ostaju zatvorene do 21.juna Kanadski premijer Džastin Trudo saopštio je da su se Sjedinjene Države složile sa zahtevom Kanade da obostrana zabrana nebitnih prekograničnih putovanja između dve zemlje bude produžena do 21. juna. Navodeći da granice ostaje zatvoren, Trudo je ocenio da je to važna odluka koja će zaštititi građane obe države. Dogovor, koji zabranjuje slobodna putovanja, a istovremeno dozvoljava trgovinskim pošiljkama,