Putin: Pripreme za drugi talas korona virusa na jesen

Danas pre 8 sati | Piše: FoNet

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je Ministarstvo zdravlja da se pripremi za mogući drugi talas koronavirusa u oktobru ili novembru ove godine, prenosi Itar tas.

Na sastanku o sanitarno-epidemiološkoj situaciji u Rusiji, Putin se saglasio o potrebi počinjanja priprema za potpuno obnavljanje rada medicinskih ustanova posle pandemije. Želim da skrenem pažnju na činjenicu da se za to moramo pripremiti, ali i za to da, postepeno izlazeći iz režima ograničenja u kojima u velikoj meri još živimo, moramo da razmislimo, kažu eksperti, da bi moglo doći do još jednog talasa koji je moguć na jesen, krajem oktobra – u novembru, dodao