Vreme danas: Promenljivo oblačno i toplije, do 25 stepeni

Sputnik pre 2 sata

Vremenska prognoza za subotu, 23. maj.

Promenljivo oblačno i toplije u većem delu zemlje, sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni. Vreme u Srbiji U Srbiji promenljivo oblačno i toplije, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo ponegde je uz više oblačnosti moguća kratkotrajna kiša. Vetar uglavnom slab, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Vreme u Beogradu I u Beogradu promenljivo oblačno i toplije sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar