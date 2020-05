Aleksić posle suđenja: Tražimo veštačenje i svedočenje onih koji su učestvovali u hapšenju Koluvije

Novi magazin pre 50 minuta | Beta

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je danas, nakon suđenja sa Andrejem Vučićem, da je istina sve što je izneo o "Jovanjici" i tražio je veštačenje i svedočenje ljudi koji su neposredno učestvovali u akciji hapšenja većinskog vlasnika tog poljoprivrednog dobra Predraga Koluvije.

Kako je saopštila Narodna stranka, Aleksić je rekao da je sve informacije koje je izneo o "Jovanjici", firmi iz Stare Pazove, dobio iz državnih institucija i od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. "One su se pokazale kao potpuno tačne i ispravne. Jedini način da se to dokaže je nezavisno veštačenje Koluvijinog telefona, imenika, istorije kontakata i drugih elemenata, ali toga nije bilo", rekao je Aleksić novinarima nakon suđenja. On je naveo da nije bilo