Vučić: Pokazali smo šta možemo, ali i da znamo da slušamo kritike (VIDEO)

Danas pre 10 minuta | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras na drugom onlajn skupu liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ da je vlast Srpske napredne stranke (SNS) u prethodnom periodu pokazala šta zna i šta može da uradi, a uz to i zna da sluša kritike.

Vučić je u svom govoru kazao da kada pitate ljude u Srbiji kako nešto da se uradi, svi znaju samo „kako da budu protiv nekoga, kako da nekoga kritikuju, kako da se nešto kaže protiv nekih ljudi, a ne šta je to što možemo da uradimo“. „Mi smo u prethodnom periodu, što mislim da je od presudnog značaja za napredak Srbije, pokazali šta je to što možemo da uradimo, šta je to što možemo da napravimo, ne gledajući druge oko sebe, slušajući sve kritike“, rekao je. Istakao