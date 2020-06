Narandžasti meteo-alarm: Lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Nova pre 3 sata | Autor:Nova

Kako javlja Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), u naredna dva sata ponegde u Vojvodini, pojedinim delovima Beograda, kao i na zapadu Srbije biće kiše ili lokalnih pljuskova.

Na teritoriji cele Srbije proglašen je narandžasti meteo-alarm. To znači da je vreme opasno, a prognozirane su opasne vremenske pojave koje su takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Najviša dnevna temperatura biće od 13 na Kopaoniku do 24 u Kragujevcu i 25 u Negotinu. Takođe, RHMZ upozorava da će do petka u Srbiji biti nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno će biti obilnih padavina (od 20 do 40 mm