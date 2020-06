Vučić: Ne znam šta će biti tema u Vašingtonu niti u kojem sastavu idemo tamo

Beta pre 2 sata

<p>Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da još ne zna šta će biti tema razgovora u Vašingtonu, niti koji će biti sastav delegacije Beograda koja će otići tamo ali da će Srbija umeti da sačuva svoje državne i nacionalne interese.

"Kada biste me pitali da li će da se dogodi nešto što bi neki voleli da pišu, ja ne očekujem neke spektakularne stvari. Očekujem racionalan razgovor. To su moja očekivanja. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući, ali je dovoljno velika da kaže šta su njeni interesi koje mora da zaštiti", rekao je Vučić nakon obilaska pripremnih radova na izgradnji puta u okolini Lajkovca.

Komentarišući izjavu premijera Kosova Avdulaha Hotija da Priština traži priznanje nezavisnosti, Vučić je rekao da ukoliko će kosovska delegacija da dolazi sa takvom platformom u Vašington, onda je bolje da ne dolazi.

On je odbacio tvrdnje političkih protivnika da će na Vidovdan, 28. juna, da prizna nezavisnost Kosova i dodao da oni na Kosovo nikada nisu mislili, već im je služilo samo za to da kradu pare koje tamo idu.

"Osam godina slušam istu priču i osam godina vadimo Srbiju iz ambisa i bunara uništenih nacionalnih interesa i ponižene Srbije. Srbije koja se izvinjavala za šta treba i ne treba, koja nije imala ugled, nije imala vojsku i policiju. Ni sada nije omiljena od svih, ali je poštovana", rekao je on.

Govoreći o optužbama da insistira na saradnji Srbije sa Kinom, Vučić je rekao da je to nešto čime se ponosi i da je to spreman da kaže bilo gde i bilo kome.

"Ništa ne radimo tajno. Ponosan sam na poslove koje kineske kompanije rade i na putevima i u borskom rudniku. Ja se time ponosim i ja to nikada ne krijem. Srbija se nalazi na evropskom putu i ja se ne stidim da to kažem ni pred kineskom ambasadorkom, kao što se ne plašim da kažem evropljanima da su nam Kinezi prijatelji", rekao je on.

Vučić je, govoreći o izborima, ocenio da je suština sačuvati zdravlje građana i da im se omogući da kažu da li su zadovoljni radom u prethodne četiri godine.

Komentarišući optužbe stranaka u bojkotu da se izbori održavaju samo da bi on izabrao ko će biti opozicija, Vučić je rekao da njega zanima samo rezultat i šta će reći građani.

"A ako bih birao političke protivnike, upravo bih izabrao te koji to pričaju. Kao da ih je Bog poslao koliko se loše bave politikom i koliko ne razumeju narod", rekao je Vučić.

(Beta, 06.17.2020)