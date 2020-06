Dačić: Sijarto je naš najveći advokat

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je izjava šefa mađarske diplomatije da navija za vladajuću koaliciju na predstojećim izborima nešto što je uobičajeno u Evropi i svetu.

„Sve stranke su uklopljene u nekim blokovima i one u okviru svojih kampanja podržavaju jedni druge“, rekao je Dačić gostujući na Radio televiziji Vojvodine . On je rekao da Peter Sijarto nije hteo da pošalje ideološku poruku već je naveo da podržava vladajuću koaliciju jer Mađarska nikad nije imala bolje odnose sa Srbijom nego sada i da položaj Mađara nikad nije bio bolji. „Ja moram da mu se zahvalim, bez obzora na to što je on iz druge zemlje, on je naš najveći