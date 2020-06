Konačno sunce! Sunčano i toplije, a evo do kada će takvo vreme potrajati

Mondo pre 44 minuta | Ksenija Jelesijević

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije, a na jugu i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 22 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 16, najvisa 24 stepena. U Srbiji će do 1. jula biti pretežno sunčano i