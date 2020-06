Rolingstonsi upozorili Trampa da ne koristi njihove pesme – ili sledi tužba

BBC News pre 1 sat

Rolingstonsi su upozorili predsednika SAD Donalda Trampa da će pokrenuti tužbe ukoliko nastavi da koristi njihove pesme tokom kampanje.

U saopštenju pravnog tima Rolingstonssa navodi se da bend sarađuje sa organizacijom za autorska prava, BMI, kako stali na put neovlašćenom korišćenju njihove muzike.

Pesma You Can't Always Get What You Want puštana je tokom Trampovog mitinga u Tulsi u državi Oklahoma.

Ista pesma je korišćena i tokom Trampove kampanje za predsedničke izbore 2016. godine.

„Rolingstonsi ne podržavaju Donalda Trampa", objavio je bend na Tviteru 2016. godine.

U izjavi objavljenoj u subotu, predstavnici poznate rok grupe naveli su da je„sprovođenje daljih koraka kako bi zabranili" Trampu da koristi pesme Rolingstonsa bilo neophodno kako su prethodne „molbe i zahtevi" ignorisani.

BMI je navodno obavestio Trampov tim da korišćenje pesama Rolingstonsa bez prethodnog odobrenja benda predstavlja kršenje kršenje sporazuma o autorskim pravima i može dovesti do pravnih postupaka.

Rolingstonsi su u aprilu objavili novu numeru nakon osam godina - Living In A Ghost Town.

Ranije ovog meseca. Porodica rok muzičara Toma Petija takođe je skrenula pažnju na neovlašćeno korišćenje njegove pesme I Won't Back Down tokom Trampovog mitinga u Tulsi.

U izjavi objavljenoj na Tviteru, porodica preminulog muzičara je navela da on „nikada ne bi želeo da se njegova pesma koristi u kampanji mržnje".

Peti je preminuo 2017. u 66. godini usled slučajnog predoziranja analgeticima.

Kampanja će se nastaviti u narednim mesecima, kako se Tramp nalazi u trci sa demokratskim rivalom Džoom Bajdenom.

(BBC News, 06.28.2020)