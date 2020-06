Jeremić: Srbiji su neophodne suštinske promene u ekonomiji i obrazovanju

Beta pre 55 minuta

Srbiji je neophodna strategija za digitalnu transformaciju ekonomije i obrazovanja, kako bi mogla da iskoristi prednosti rada na daljinu koji će biti sve više zastupljen i posle pandemije virusa korona, ocenili su predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić i njegovi sagovornici u debati povodom novog broja časopisa "Horajzons" (Horizons) u izdanju CIRSD-a.

Trebalo bi što pre razmotriti način obrazovanja i stručnu obuku ljudi, složili su se Jeremić, Džordž Fridman (George Friedman) koji je osnivač kompanija Stratfor i Džiopolitikal fjučers (Geopolitical Futures) i profesor na Harvardovoj školi biznisa Ravi Abdelal (Rawi), čiji su tekstovi objavljeni u novom broju "Horajzonsa".

Jeremić je rekao da je svetska kriza pre gotovo 100 godina nastala kada je tražnja strmoglavo pala, a Amerika je tada prodavala jeftine proizvode Evropi.

"Danas je Kina u tadašnjoj ulozi Amerike, ali je šok pada tražnje izazvan pandemijom virusa korona možda i jači nego pre 100 godina", naveo je Jeremić.

Jeremić je dodao da se Amerika poslednjih godina povukla iz brojnih međunarodnih sporazuma, poput onog o klimi, a usred pandemije je prekinula saradnju i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.

Fridman je naveo da svet zavisi i od stabilnosti Sjedinjenih Država, koje su trenutno "u haosu" i ocenio da će sledeća decenija u Americi biti period "nestabilnosti, duboke nesreće i društvenih poremećaja", a virus korona će to još i pogoršati.

"Amerika sada čini nešto veoma važno - utvrđuje svoj nacionalni interes, a to čini na operetski način - iz sveg glasa i gađanjem optužbama na sve strane, jer je to deo njene kulture. Suštinski interes SAD su odnosi sa Rusijom i Kinom. Kina jeste sila, ali niti može niti hoće da operiše na Atlantiku i na Mediteranu. Vođstvo je postalo opterećenje za Ameriku, jer je podrazumevalo da svi od nje nešto traže i očekuju da će to i dobiti", rekao je Fridman.

Fridman je dodao da sukob Amerike i Kine nije samo iracionalan, nego i nepotreban, jer Kina nije pretnja po osnovne interese SAD.

Fridman je ocenio i da će demografske promene izazvati možda i dramatičnije posledice od pronalaska mikročipa.

"Ljudski vek se dramatično produžava, a stopa rađanja se dramatično smanjuje. Taj trend se neće promeniti, jer je skupo imati decu, a medicina napreduje. Približavamo se vremenu u kojem će biti više starih nego mladih, što se već događa na nekim mestima u svetu", rekao je Fridman.

Abdelal je naveo da je pandemija virusa korona pojačala probleme koji su postojali i pre nje, i dodao da je nejednakost prihoda građana SAD sada najveća od 1929. godine.

On je istakao da postoji stvarna mogućnost nastupanja kraja Zapada kao geopolitičkog koncepta i cepanja transatlantske alijanse, jednog od temelja globalizacije od koje je Amerika imala velike koristi.

Abdelal je dodao da su američke sankcije Rusiji uvedene u formi zakona i moguće ih je ukinuti samo glasanjem u kongresu, pa nijedan predsednik ne može da ih ukine svojom odlukom.

"Opstanak sankcija je prepreka harmoničnijim odnosima Rusije i SAD, a teško je zamisliti da će neko predložiti kongresu da je došlo vreme za ukidanje sankcija. Ne postoji politički interes za to", rekao je Abdelal.

(Beta, 06.30.2020)