Danas promenljivo i svežije, ponegde lokalni pljuskovi

Danas će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i u većini mesta malo svežije, ali i dalje toplo vreme.

Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode: lokalno veća količina padavina za kratak vremenski period, grad, u zoni pljuska jak vetar. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, na jugu i istoku i do 33. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 29 stepeni. Do