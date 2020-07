Prognoza za vikend: Predstoje nam pljuskovi i grmljavina, ponegde obilne padavine

Blic pre 3 sata

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da su tokom vikenda mogući pljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa velikom količinom padavina, od 20 do 40 milimetara za kratko vreme, kao i gradom. U Srbiji će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde će biti nepogoda sa velikom količinom padavina i gradom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 26 do 29 stepeni. U Beogradu