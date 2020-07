U Hrvatskoj 53 nova slučaja infekcije, jedna osoba preminula

Slobodna Evropa pre 7 sati

U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj zabilježena su 53 nova slučaja zaraze korona virusom, pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj –934.

U istom razdoblju jedna je osoba preminula, pa je ukupni broj žrtava 114, izvijestio je Nacionalni stožer Civilne zaštite u svom redovitom priopćenju u 14 sati, u kojem su sakupljeni svi izvještaji sa terena do 12.45 sati tog dana. Još je 91 osoba na bolničkom liječenju, a četiri od tog broja su na respiratoru. Ukupno je do sada u Hrvatskoj od bolesti COVID-19 oboljelo 3.325 osoba, od čega se njih 2.277 oporavilo. U samoizolaciji je 4.539 osoba. Do sada je