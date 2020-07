Konsultacije sa Boreljom i Lajčakom! Vučić: Dijalog Beograd-Priština nastavljen, dogovorili smo teme za sastanak u Briselu (foto)

Pravda pre 3 sata | Blic

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je bilateralne konsultacije, uoči sastanka u Briselu, sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Đuzepom Boreljom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Fotografije konsultacija su objavljene na zvaničnom instagram profilu predsednika “buducnostsrbijeav”. View this post on Instagram "Dijalog pod pokroviteljstvom EU posle dvadeset meseci se nastavlja. Dogovorene su i teme za sastanak u Briselu u četvrtak." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić putem video linka učestvuje na trilateralnom sastanku Evropske unije, Beograda i Prištine. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 12, 2020 at