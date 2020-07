Vučević: Nemamo jedinstven stav o koalicionim partnerima

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da očekuju da da će u vladi biti promena, kao i da ne postoji jedinstven stav o pitanju koalicije, navodeći da će o tome još biti reči u narednom periodu.

Vučević je nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je i predsednik SNS, kazao novinarima da očekuju da Skupština Srbije bude formirana do 3. avgusta, a vlada krajem avgusta ili početkom septembra, dodajući da su to predviđanja. On je rekao da na sastanku nije bilo "personalnih rešenja". Predsednik PUPS, koalicionog partnera SNS-a, Milan Krkobabić rekao je da su u prvom planu razgovora bili pokretanje i nastavak privredne aktivnosti, očuvanje