Bez vode delovi Novog Sada, Sremske Kamenice i Bukovca

NoviSad.com pre 2 sata

Novi Sad - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas neće imati vode delovi Novog Sada, Bukovca i Sremske Kamenice.

Potrošači Gogoljeve ulice i dela Miše Dimitrijevića u Novom Sadu bez vode će biti do 17 časova. Zbog radova EPS Distribucije Novi Sad vode neće imati, od 9 do 11 časova, Popovica i Paragovo. U Bukovcu, od 9 do 15 časova, vode neće biti u Vidovdanskoj ulici, Petra Kočića, Školskoj, Partizanskom putu i okolnim ulicama. Kako navode u JKP „Vodovod i kanalizacija“, cisterna sa pijaćom vodom je postavljena na uglu ulica Laze Kostića, Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića.