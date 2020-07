Ramadani predsednik SO Bujanovac: SNS napustio salu

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

ZA predsednika SO Bujanovac danas je izabran Enver Ramadani, odbornik Partije za demokratsko delovanje (PDD), čiju je kandidaturu podržalo 25 odbornika albanskih stranaka DP, PDD, PDP i Alternative, a odbornici koalicije oko Srpske napredne stranke napustili su konstitutivnu sednicu skupštine, prenosi portal Bujanovačke.

Predsednik lokalnog odbora SNS Nenad Mitrović rekao je da odbornici koalicije okupljene oko te stranke nisu hteli da "daju legitimitet onome što rade albanske stranke". On se obratio odbornicima pre početka procedure za izbor predsednika skupštine, rekavši da se nadao do poslednjeg trenutka da će kod albanskih lidera, koji su dogovorili svealbansku većinu, "preovladati razum". - To se nažalost, nije dogodilo. Zbog ovakve vaše odluke će najviše ispaštati građani