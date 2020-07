CEAS i Jelena Milić pozdravljaju istragu Uprave za sprečavanje pranja novca

Cenzolovka pre 3 sata

Centar za evroatlantske studije (CEAS) je, povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca sa imenima novinara i udruženja ili organizacija i dopisa bankama kako bi se utvrdilo da li organizacije i pojedinci sa spiska imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, saopštio da to pozdravlja, kao i Jelena Milić koja je njihov pravni zastupnik, "ako je spomenuta Uprava istrage sprovodila po propisima Srbije".

„Ne smatramo da to ne treba raditi samo zato što neki drugi osumnjičeni nisu kažnjeni. Dodatno, ne vidimo to, ako je sprovedeno u skaladu sa zakonom, kao pritisak na naš rad“, navodi se u saopštenju. CEAS naglašava da pojmovi poput: udruženje građana, nevladinih organizacija, novinara ili opozicije „sami po sebi ne sadrže vrednosnu odrednicu dobro-loše ili apriori nevino“. „Kao i svaki drugi pravni subjekt ili pojedinici, oni mogu biti i vršioci krivičnih dela i to