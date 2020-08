Kon: Situacija stabilnija, sad je neophodan poseban oprez

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da je došlo do blagog smanjenja broja zaraženih korona virusom kao i broja pacijenata na respiratorima i da je situacija stabilizovana ali da je rizik i dalje visok.

„I u Beogradu je došlo do postepenog smanjenja registrovanih slučajeva kao i pregleda u ambulantama, smanjen je prijem u kovid bolnicama. Takve situacije smo imali i ranije tako da je neophodan oprez da nam se ne ponovi ono što se već dešavalo“, rekao je Kon gostujući u Dnevniku RTS-a. On je dodao da je epidemiološka situacija u Beogradu nesigurna i da je malo potrebno da dodje do velikog pogoršanja ako bude masovnih događaja. Kon je rekao da u svakih 100.000 ljudi