Konačno dobra vest Kon: Podaci ohrabruju, ali ova stvar je ključna

Večernje novosti pre 11 sati | Tanjug

EPIDEMIOLOG Predrag Kon izjavio je večeras da, iako podaci ohrabruju, oprez je i dalje neophodan i upozorio da je situacija u Beogradu nesigurna i da je malo potrebno da opet dođe do velikog pogoršanja.

Smatra da je neophodno prisustvo kontrole na kupalištima i da ona mora da se vidi, pošto tako deluje kao opomena. Kon je za RTS rekao da je u Srbiji došlo do postupnog smanjenja registrovanja novoobolelih, kao i pregleda i sumnjivih slucajeva u kovid-ambulantama, a smanjuje se i prisutnost u kovid-bolnicama. - Svi ti pokazatelji zajedno vrlo jasno stavljaju do znanja da dolazi do postepenog vrlo blagog pada. To znaci da se situacija nekako stabilizovala, ali na