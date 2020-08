Pad broja zaraženih je blag, stručnjaci upozoravaju da je potreban oprez

RTS pre 3 sata

Koronavirus je u Srbiji od početka epidemije registrovan kod 25.882 osobe, a zabeležena su 582 smrtna slučaja, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs.

06:00 "Podaci ohrabruju, ali je potreban dalji oprez" Stručnjaci poručuju da su, iako podaci ohrabruju i beleži se postepeni pad broja zaraženih, potrebni dalji oprez i kontrola sprovođenja mera. Prema poslednjem preseku, još 9 pacijenata preminulo je od kovida 19, a koronavirus je registrovan kod još 330 ljudi. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS da svi pokazatelji zajedno stavljaju do znanja da dolazi do postepenog, vrlo blagog pada. "To znači da se situacija