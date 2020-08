Potvrđeno 258 novozaraženih, preminulo osam osoba, aktivnost virusa u Beogradu se smanjuje

Politika pre 30 minuta

U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo 258 osoba, a preminulo je osam pacijenata, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je naveo da se na respiratoru nalazi 146 pacijenata, a da je u prethodna 24 sata testirano je 7.168 osoba. „Trenutno je na bolničkom lečenju 3.554 pacijenata, a od početka epidemije do danas od kovid 19 preminulo je 598 pacijenata”, rekao je Kon na konferenciji za medije prenosi Tanjug . On je naveo da je KBC Dragiša Mišović trenutno smešteno 195 pacijenata, na Infektivnoj 64, Bežanijskoj kosi 231, KBC Zemun 210, Banjici 223, Areni 52, Institut za medicinu rada