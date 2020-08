Vučević: O kandidatima za novog premijera Srbije pitajte Anu Brnabić

Beta pre 2 sata

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je danas da to što je bio na sastancima o formiranju nove vlade Srbije i što je davao izjave o tome, "ne aludira na bilo šta drugo", odnosno da to ne ukazuje da će on biti novi premijer.

Vučelić je na TV Prva rekao da se "o kadrovskim rešenjima (za sastav nove Vlade) još nije pričalo ni na Predsedništvu SNS".

On je rekao da da šeficu odlazeće vlade, Anu Brnabić, treba pitati na koga je mislila kada je rekla da su ona i još jedna osoba u izgledu da budu mandatari nove vlade.

"Morate pitati gospođu Brnabić, ne znam zaista, ponavljam da u Predsedništvu SNS nismo razgovarali ni o jednom imenu", rekao je Vučević.

Dodao je da bi za njega bilo "sasvim logično" da Brnabić i dalje bude šefica Vlade jer je "vrlo kvalitetno radila svoj posao".

Vučević je naveo da je posle junskih izbora na kojima je SNS osvojila apsolutnu većinu u Skupštini Srbije "vrlo odgovoran zadatak" formitanje Vlade koja će se "boriti u interesu građana Srbije" i to "ne po formi nego suštinski".

To će rekao je Vučević, biti "jedna moderna Vladu koja će biti partner sa predsednikom Republike".

On je rekao da pre odluke o tome ko će biti novi premijer, treba odlučiti o tome da li će SNS vladu formirati sam, ili u koaliciji s nekim, ali ta odluka još nije doneta, i o tome članovi Predsedništva SNS imaju različita mišljenja.

(Beta, 08.04.2020)