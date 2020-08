Nil Jang tužio Trampov izborni štab zbog korišćenja njegovih pesama

Danas pre 4 sata | Piše: BBC News na srpskom

Poznati rok muzičar Nil Jang podneo je tužbu protiv izbornog štaba Donalda Trampa, američkog predsednika, jer je u više navrata tokom kampanje koristio njegovu muziku bez dozvole.

Jang je rekao da je američki predsednik prekršio zakone o autorskim pravima koristeći muziku na skupovima. Kanadskom muzičaru zasmetalo je što su pesme Rockin’ in the Free World i Devil’s Sidewalk korišćene u onome što je nazvao „neameričkom kampanjom neznanja i mržnje“. Tramp još nije komentarisao odluku Janga. Jang je još 2015. imao zamerke na to što Tramp koristi njegovu muziku, ali je prvobitno odlučio da to ignoriše. Muzičar poseduje i američko državljanstvo