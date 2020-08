Širom Srbije danas će se smenjivati sunce i gromovi, ali sledi nam topliji period

Telegraf pre 4 sata | Telegraf.rs

Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalna dnevna 32 stepena

Na jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana i posle podne u ovim predelima očekuje se više sunčanih perioda, a oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom premestiće se ka centralnim i zapadnim predelima Srbije. U Vojvodini će tokom celog dana biti sunčano. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 27 na jugu do 33 stepena na severu i istoku