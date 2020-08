Jeremić: Saradnja sa Nikolom Jovanovićem više nije moguća, nadam se da će svi to razumeti

Beta pre 5 sati

Predsednik Narodne stranke (NS) Vuk Jeremić izjavio je danas da više nije moguća saradnja sa bivšim potpredsednikom te stranke Nikolom Jovanovićem i da "ne želi da veruje" da je predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas lično imao bilo šta sa Jovanovićevim pokušajima slabljenja NS.

"To je neprihvatljiv odnos prema saborcima. Pre dve nedelje, zajednički poznanik je pokušao da organizuje moje viđanje sa jednim poverenikom SSP iz unutrašnjosti, koji je iskazao spremnost da razgovara o prelasku u NS, zajedno sa svojim ljudima. Odbio sam taj sastanak", rekao je Jeremić intervjuu listu Blic.

Jeremić je istakao da elementarna pristojnost nalaže da "ukoliko sa nekim iskreno sarađujete, ne radite mu ništa 'iza leđa'", pogotovo stvari koje za tog partnera imaju nedvosmisleno štetne posledice.

Na pitanje kako će ubuduće, nakon svega, sarađivati u okvirima Udružene opozicije Srbije, Jeremić je odgovorio da se nada da će svi imati razumevanja za stav NS da sa Jovanovićem saradnja više nije moguća, kao što bi i NS imala razumevanja da je situacija obrnuta.

"Zamislite, molim vas, da neko na nacionalnoj osnovi napadne, recimo, Mariniku Tepić? Tome više ne bi bilo mesta u našim redovima. Pred nama je teška borba za promene u kojoj moramo biti solidarni i iskreno sarađivati. Ukoliko se budemo gložili i jedni drugima gurali prst u oko, ništa dobro nećemo moći da uradimo za građane", rekao je Jeremić.

Upitan da li je "veći šok bio snimak na kojem ga Jovanović naziva polu-Bošnjakom ili onaj u kojem potvrđuje da prelazi u SSP", Jeremić je odgovorio da te dve stvari nisu za upoređivanje.

"Jedno je biti 'preletač', a sasvim drugo - po meni daleko gore - to da nakon 10 godina saradnje, drugovanja, prisustva na slavama i krštenjima, zajedničkog odlaženja na Hilandar, onako govorite o nečijoj porodici. Kako takvom čoveku bilo šta verovati? Ako je tako licemeran prema bliskim osobama, šta tek građani koji ga ne poznaju mogu od njega da očekuju", istakao je Jeremić.

Jeremić je naveo da mu je bivši potpredsednik poslao poruku u kojoj mu se pravdao da je opaske o Jeremićevoj porodici izrekao "u specifičnim uslovima".

"Ne razumem - kakvi su to uslovi?! Nažalost, nemam nikakvog razumevanja za šovinističke ispade, bilo da je reč o ubijanju 100 muslimana za jednog Srbina ili zgražavanju nad nečijim poreklom. Ako ste u stanju da to izgovorite u kakvim god okolnostima, znači da takve ideje nosite u sebi, samo se najčešće dobro kontrolišete, svesni da je to većini ljudi neprihvatljivo", rekao je Jeremić.

Jeremić je, povodom osnivanja Udružene opozicije Srbije (UOS) istakao da nije posredi puka promena imena, nego je reč o suštinskoj promeni koncepta zajedničkog delovanja opozicije, i precizirao da je Savez za Srbiju bio programska koalicija, dok Udružena opozicija Srbije to nije.

"Svako od osnivača UOS će ovako moći slobodnije da nastupa u skladu sa svojom ideologijom i ciljevima. To je važno, ideja je da svako od nas učini sve što je u našoj moći da osnažimo svoje organizacije, kako bi na nekim budućim izborima bili u stanju da se saberemo na mnogo više nego što je to uspeo SZS – i kada je reč o rejtingu, i o kapacitetu da na terenu iznesemo izborni proces", rekao je Jeremić.

"Prirodno je da se nekom potencijalnom simpatizeru Dragana Đilasa ne dopada Vuk Jeremić, recimo zbog mojih nacionalnih stavova - ili obrnuto, da se nekom potencijalnom simpatizeru NS ne dopada Dragan Đilas, zbog njegovih ideja o državnom kapitalizmu", naveo je Jeremić.

Jeremić je dodao da u formi čvrstog Saveza takve ljude nisu mogli da privuku i da su se zato opredelili za manje obavezujuću formu koordinacije.

"Naravno da ćemo na budućim izborima, kada se za njih steknu neophodni uslovi, svi nastupiti zajedno - bar svi oni elementarno odgovorni, koji žele da Srbija bude uređena kao moderna evropska država", zaključio je Jeremić.

(Beta, 08.16.2020)