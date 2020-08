Vučić o Košutnjaku: Protiv sam sečenja šume, videćemo ko je napravio grešku

Blic pre 16 minuta | L. G.

Protiv sam sečenja šume u Košutnjaku i nemam nikakvu rezervu po tom pitanju, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je ovako odgovorio na pitanje o uništavanju dela šume u beogradkom naselju Košutnjak, istakavši da će biti ispitano koje napravio grešku po tom pitanju. - Videćemo ko je napravio grešku i rešiti, ali nema problem da to podržim - rekao je on danas u Batajnici, gde je prisustvovao prikazu Vojske Srbije. Inače, već neko vreme traje borba Beogradađana koji nastoje da spreče uništavanje oko 30 hektara šume i zelenih površina na ovom beogradskom izletištu, a sve kako