"Ne razmišljam o provokacijama, idemo da igramo fudbal"

N1 Info pre 59 minuta | Katarina Kostić Aleksandra

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je pred meč drugog klola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Tirane da je njegov tim spreman za narednog rivala.

"Imamo još dva dana do utakmice. Gledali smo njihovu utakmicu protiv Dinamo Tbilisija. Igrali su nizak blok. kada neko gleda procente u posedu lopte, to je bilo na strani Dinama, ali to se ne računa, već krajnji rezultat. Još izučavamo protivnika, ima mnogo detalja, koje ne moram da otkrijem", rekao je Stanković. On je prokomentarisao i izjavu trenera albanske ekipe, koji je rekao da je njihov cilj plasman u Ligu šampiona. "Svaki trener bi trebalo tako da