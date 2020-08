Okončana rasprava u Hagu: Presuda Ratku Mladiću u narednih šest meseci do godinu dana

Blic pre 2 sata

Rasprava o žalbama na prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, kojom je osuđen na doživotni zatvor, okončana je večeras u Mehanizmu za krivične sudove u Hagu završnom reči Mladića, a presuda žalbenog veća može se očekivati u narednih šest meseci do godinu dana. Mladić je u svom obraćanju sudijama petočlanog žalbenog veća rekao da je on bio meta NATO-a i da je to i sada, napominjući da je optužnica proiv njega "čedo NATO-a".