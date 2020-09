Danas oblačno i svežije sa pljuskovima

Nova pre 12 sati | Autor:Milena Ilić Mirković

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Posle podne na severozapadu, a uveče i noću i u ostalim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša od 24 do 32 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i svežije, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle podne i uveče razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 17, najviša 25 stepeni. Do petka će u većini mesta biti pretežno sunčano, u planinskim