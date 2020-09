Danas oblačno i svežije sa pljuskovima

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Posle podne na severozapadu, a uveče i noću i u ostalim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša od 24 do 32 stepena. Do petka će u većini mesta biti pretežno sunčano, u planinskim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Temperatura bez bitnije promene, oko prosečnih vrednosti, najviša od 23 do 28 stepeni. Od subote sunčano i toplije. GZS/Nova