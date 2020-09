U Hrvatskoj rekordnih 369 novih slučajeva koronavirusa, tri osobe preminule

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Hrvatskoj je u poslednja 24 sata registrovano rekordnih 369 novih slučajeva zaraze koronavirusom, tako da je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 2.634, a tri osobe su preminule, saopštio je danas Nacionalni štab civilne zaštite.

Kako javlja agencija Hina, do sada je najveći broj novozaraženih zabeležen u jednom danu bio 358 i to 26. avgusta. Među 369 novoobolelih je 269 pacijenata na bolničkom lečenju, od toga je na respiratoru 15 pacijenata. Od 25. februara, kada je registrovan prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, ukupno je evidentirano 11.094 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih je 194 preminulo, a 8.266 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 8.901 osoba. Do danas je ukupno testirano