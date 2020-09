Kon: Državni funkcioneri da nose maske

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon uputio je danas „javni poziv“ svim državnim funkcionerima da u svim prilikama nose maske.

„Javni poziv: Molim sve državne funkcionere da u svim prilikama kada je to obavezno nose maske. I radi sebe, i kao primer drugima“, napisao je Kon na fejsbuku. JAVNI POZIV:MOLIM SVE DRŽAVNE FUNKCIONERE DA U SVIM PRILIKAMA KADA JE TO OBAVEZNO NOSE MASKE. I RADI SEBE, I KAO PRIMER SVIMA. Gepostet von Predrag Kon am Freitag, 4. September 2020