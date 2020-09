Ništa od "metle": Baksi bez Janisa preživeli produžetak

N1 Info pre 1 sat | Bojan Marinković

Košarkaši Milvoki Baksa pobedili su Majami Hit posle produžetka sa 118:115 (107:107) i smanjili zaostatak u polufinalu istočne konferencije na 3-1.

Za najbolji tim ligaškog dela ovo je bio odlučujući meč. Novi poraz doneo bi "metlu" i ekspresno izbacivanje iz borbe za titulu, ali su Baksi na kraju uspeli da ostanu u igri. I sve to bez prve zvezde Janisa Adetokunba, koji je zbog povrede zgloba završio duel početkom druge deonice. Tyler Herro's puts Miami up 1 with 21.4 left on ABC! pic.twitter.com/bUs5Y5qTvl Vrlo lako je Milvoki mogao da reši posao i pre produžetka, ali je Donte Divinćenco na 1.9 sekundi do