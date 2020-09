Vučić u Briselu: Važno je da više ne bude bilo kakvih taksi

RTV pre 40 minuta | Tanjug

BRISEL - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju suštinska tema, o kojoj se danas u okviru dijaloga razgovaralo u Briselu, jeste ekonomija, odnosno da se ukinu sve barijere i omogući slobodno kretanje roba, ljudi, usluga i kapitala. Vučić je novinarima u Briselu rekao da je izuzetno važno da više u budućnosti ni sa jedne strane ne bude uvođenja bilo kakvih taksi ili tarifa.

"To je za nas važno. Mnogi ljudi to potcenjuju, naročito oni koji pristojno žive i ne zanimaju ih takva pitanja, a to su pitanja od suštinskog značaja za našu zemlju", rekao je Vučić i podsetio da je sporazumom u Vašingtonu dogovoreno i da se Priština pridruži inicijativi mini-Šengen. Ističe da će to stvoriti zajedničko tržište rada i robe i da će ona doprineti napredak celom regionu. Vučić navodi da se u Briselu razgovaralo i o interno raseljenim i nestalim