Trampov plan za mir na bliskom istoku: Izrael i UAE potpisuju sporazum u Beloj kući

Večernje novosti pre 9 sati | Novosti online

CEREMONIJA potpisivanja sporazuma o normalizaciji posredstvom SAD između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata održaće se u Beloj kući sledećeg utorka, 15. septembra, potvrdili su zvaničnici Bele kuće, napisao je na Tviteru novinar Barak Ravid, izraelski dopisnik.

- Zvaničnici Bele kuće rekli su da će predsednik Tramp prisustvovati ceremoniji zajedno sa visokom izraelskom delegacijom na čelu sa premijerom Netanjahuom i višom delegacijom Emirata na čelu sa ministrom spoljnih poslova Abdulahom bin Zaidom – visokim članom kraljevske porodice - tvitnuo je Ravid. BREAKING: The signing ceremony of the U.S. brokered normalization agreement between Israel and the United Arab Emirates will take place at the White House next Tuesday