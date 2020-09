I: danas sunčano i toplo, oko 30 stepeni

Blic pre 6 sati

U Srbiji će danas tokom dana biti sunačno i toplo, s najvišom temperaturom od 28 do 31 stepena. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od devet do 16 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna oko 29 stepeni. Narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u većini mesta od 28 do 31