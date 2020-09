Strugar od udarca zadobio višestruke povrede

Nova pre 3 sata | Autor:Telegraf

Glumac Petar Strugar noćas je tokom fizičkog sukoba sa radnikom salaša u Jakovu, čiji je zakupac, zadobio povrede nosa i jagodične kosti, saznaje Nova.rs Iako je zadobio teže povrede, prema našim saznanjima, glumac za sada neće morati da ide na hiruršku intervenciju. Glumac je sinoć za Nova.rs potvrdio da je došlo do fizičkog sukoba s radnikom Salaša. “Zaustavio me je radnik salaša i misleći da nešto želi da me pita, zastao sam da ga saslušam. Bio je u vidno