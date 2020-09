Vučić: Sramota što niko ne reaguje na kršenje Briselskog sporazuma

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je danas da je „sramota“ što niko ne reaguje na poruke Prištine da će formirati Zajednicu srpskih opština nakon što Srbija prizna nezavisnost Kosova, kao i da sedam i po godina nije ispunila jedinu obavezu iz Briselskog sporazuma.

Kako je Vučić, nakon promocije nove generacije mladih oficira Vojske Srbije, rekao kosovski premijer Avdulah Hoti „valjda misli da postoji neka sila koja će da izvrši pritisak na nas, „da će neko da me opije, otruje, pa da to prodje. Ako mu je draže da tako hrabri sebe i svoje ljude, u redu“. Vučić je kazao da očekuje da će ovih dana početi povezivanja zvaničnog Beograda i Prištine, što bi moglo da dovede do „promene svesti kod ljudi“ i „miru u regionu“. On je